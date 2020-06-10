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Nevşehir Belediyesinden kavşaklara estetik dokunuş
NEVŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ NEVŞEHİR’İN DAHA ESTETİK VE HOŞ GÖRÜNÜMÜ İÇİN CADDE VE KAVŞAKLARDA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.
Nevşehir 10.06.2020, 17:14 10.06.2020, 21:51
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’in daha estetik ve hoş görünümü için cadde ve kavşaklarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Şehrin çeşitli noktalarındaki kavşaklarda başlattığı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Mustafa Parmaksız Caddesi üzerindeki Forum Kavşağı’nda da son aşamaya geldi.
Yapılan çalışma ile daha önce burada bulunan uçak maketini kaldıran belediye ekipleri kavşağa 8 metre yüksekliğinde ay yıldızlı led aydınlatma sistemi kurdu. Kavşak içerisinde oluşturulan süs havuzu ile birlikte kavşağa bağlanan yollarda süs bitkisi ve çiçek ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacak.