Nevşehir Belediyesi’nden Kandil Simidi İkramı

Nevşehir Belediyesi tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Ziraat Bankası kavşağında kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da yayımladığı mesaj ile tüm Nevşehirlilerin ve İslam aleminin kandilini kutladı.

Bu mübarek gecelerin hoşgörü ortamının gelişmesine ve güçlenmesine vesile olmasının en büyük temennisi olduğunu belirten Savran, “Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. Bugün bir diğer yönüyle, kırılan kalpleri onarma, insanlar arasındaki kin ve nefret duygularını öteleme günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin ve milletimizin mübarek Berat Kandili'ni tebrik eder, kandilin tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim” dedi.