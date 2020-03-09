Nevşehir Belediyesi’nden Kadınlar Günü’nde Anlamlı Hediye

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından, üzerinde ‘Kadınlar size Allah’ın emanetidir’ yazan araç kokuları hediye edildi.

Lavanta esanslı araç kokuları Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı tarafından, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda Nevşehir Belediye Spor ile Berlin Döner Antalyaspor arasında oynanan TVF Kadınlar 1. Ligi müsabakası sonrasında ve Nissara AVM önünde vatandaşlara dağıtıldı.

Araç kokularından özellikle erkeklerin almalarını isteyen Başkan Arı, kokuyu hediye ettiği erkeklerden üzerindeki yazıyı dikkatlice okumalarını ve kadınlara her zaman hak ettikleri değeri vermelerini istedi.

Arı, “Kadınlara karşı yapılacak muamele konusunda bizim için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), bir Hadis-i Şerifi'nde şöyle buyurmuştur; 'Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır, hayırlılarınız da kadınlarına karşı iyi davrananlarınızdır.' Yüce Allah'ın bize birer emanet olarak verdiği kadınlarımıza sahip çıkmak her Müslüman'ın en temel vazifesidir.” diye konuştu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden Başkan Arı, “Ayakları altına cennet serilmiş analarımız, bilgisi ve üretkenliği ile ülke kalkınmasında yer alan hanım kardeşlerimiz; milletimizin kutsal emanetleri ve başımızın tacıdır. İster sadece evinin, ailesinin işleriyle meşgul olsun, ,isterse aynı zamanda çalışarak hayatın farklı alanlarında ilave sorumluluklar üstlenmiş olsun, her kadın bizatihi varlığıyla takdiri ve saygıyı hak ediyor” dedi.