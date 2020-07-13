Nevşehir Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için askıda elbise aşevine metal yemek kabı desteği
NEVŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN YEMEK DAĞITIMININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ASKIDA ELBİSE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ AŞEVİ’NE METAL YEMEK KABI DESTEĞİNDE BULUNDU.
Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için yemek dağıtımının gerçekleştirildiği Askıda Elbise Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aşevi’ne metal yemek kabı desteğinde bulundu.
Nevşehir Belediyesi’nin desteği ile kurulan Askıda Elbise Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Kapalı Pazar Yeri girişinde bulunan aşevinde her gün ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin de katkısı ile 500 kişilik yemek pişiriliyor.
Aşevinde pişirilen yemeklerin daha hijyenik şartlarda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için harekete geçen Nevşehir Belediyesi, aşevine çift bölmeli 250 adet metal yemek kabı desteğinde bulundu.
Belediye tarafından sağlanan metal yemek kaplarının aşevinden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımının gerçekleştirildiğini ve ailelerin her gün öğle saatlerinde aşevine gelerek gösterecekleri kartları ile birlikte sıcak yemeklerini alacaklarını ifade eden Şanlıbaba, “Böyle bir dönemde şehrimizdeki ihtiyaç sahipleri için gönüllülük esasıyla hizmet etme gayreti gösteren derneğimize her türlü desteği veren Nevşehir Belediyesi’ne ve belediye başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.