Nevşehir Belediyesi’nden Gençlere Dijital Eğitim Desteği

Nevşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin hizmete sunulan Dijital Eğitim Platformu, gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin internet üzerinden sınırsız şekilde yararlanabileceği ‘Dijital Eğitim Platformu’ ile gençlerin gelişimine ve eğitimlerine katkı sunacaklarını kaydetti.

Gençlerin https://dijitalegitim.nevsehir.bel.tr/ adresinde yer alan Dijital Eğitim Platformu’nda alanında uzman eğitmenlerce hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, yüksek çözünürlük kalitesinde video derslere ulaşabileceklerini ifade eden Arı, platformda oluşturulan konu tarama testleri, online deneme sınavları ile de öğrencilerin sınava yönelik pratiklerini arttıracak binlerce soruyu çözebileceklerini açıkladı.

Arı, “Dijital Eğitim, üniversiteye hazırlanan herkes ve lise derslerine destek için tasarlanmış, Türkiye’nin ilk ve tek kişiye özel dijital eğitim platformu. Öğrencilerimizin kayıt yaparak erişim sağlayabilecekleri platform onları yakından tanıyıp yönlendirecek. Akıllı Öneri Sistemi’yle eksiklerini zamanında tamamlamasını sağlayıp performansını sürekli takip edecek. İçerisinde barındırdığı yüksek çözünürlüklü videolar ile eksik kaldıkları konularda onlara destek olurken konu tarama testleri ile de başarını ölçecek. Dijital Eğitim, üniversiteye hazırlıkta bugüne kadar sunulan en yenilikçi ve sonuç odaklı çözüm olarak, iddialı bir dershanenin öğretme ve test programını; özel ders öğretmeninin öğrenci üzerindeki dikkatini, takibini ve birebir ilgisini; deneyimli bir rehberlik uzmanının yönlendirmelerini, Diyetisyen,Psikolog desteği ile zenginleştirip ve Türkiye geneli deneme sınavlarını evlere getirecek.” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının açıklanan müfredatındaki düzenlemeler ve sınav değişikliklerinin Dijital Eğitim sistemine uygulandığını söyleyen Arı, şöyle konuştu;

“Dijital Eğitim; sınav sistemindeki değişikliklerden etkilenmeyecek kadar sağlam temeller üzerinde kurgulanmıştır. Bu yüzden geçen yıl olduğu gibi, dönem içinde sınav uygulamalarında yapılması olası değişikliklerde, yeni düzenlemeler anında Dijital Eğitim Platformuna yansıtılır. Öğrenci, yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirilir ve en kısa sürede diğer adaylar arasında avantajlı bir duruma geçmesi, çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi sağlanmış olur.”

Arı, Dijital Eğitim'in Akıcı Konu Anlatımları ve Soru Çözümlerini İçeren Videolarını Hazırlayan eğitmenlerin tümünün alanlarında uzman, özellikle üniversiteye hazırlıkta yılların deneyimiyle isim yapmış çok değerli eğitimciler olduğunu vurguladı.

Başkan Arı ayrıca, Dijital Eğitim Platformunda oluşturulan Dijital TV’de uzman psikologların sınav stresini yenmeye yönelik eğitimleri, Diyetisyenlerin sınav sürecinde sağlıklı beslenme önerilerinin yer alacağını ayrıca üniversiteye hazırlık sürecindeki lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım videoları ile öğrencilerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmasına destek verileceğini sözlerine ekledi.