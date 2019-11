Nevşehir Belediyesi’nden geleceğe nefes kampanyasına destek

Nevşehir Belediyesi "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 5 bin fidan dikimine destek verdi. İlk olarak Nevşehir Protokolü ile birlikte Aşıklı Dağı’nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, daha sonra Kent Ormanı içerisinde vatandaşlar ve öğrenciler ile birlikte Kahveci Dağı’nda fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe nefes ol" sloganıyla Türkiye genelinde saat 11.11’de gerçekleşen ve 11 milyon fidanı toprakla buluşturan kampanya Nevşehir’de de büyük ilgi gördü. Daha yeşil bir Türkiye için başlatılan kampanyaya Nevşehir Belediyesi de destek verdi. Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Kahveci Dağı’ndaki Kent Ormanı içerisinde belediye çalışanları ve öğrenciler ile birlikte fidan dikti.

Nevşehir Belediyesi olarak ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla şehirde yaşayan her bir kişi için 110 bin ağaç dikimi gerçekleştirmeye başladıklarını kaydeden Başkan Vekili Erkut, “Ayrıca şehrimizde her yeni doğan bebek ve her ölen vatandaşımız için de oluşturduğumuz Vefa Ormanı içerisinde bir fidan dikiyoruz. Amacımız daha yeşil ve yaşanılabilir bir Nevşehir.” dedi.

‘NEVŞEHİR PROTOKOLÜ AŞIKLI DAĞI’NDA FİDAN DİKTİ’

50 bin fidan dikiminin hedeflendiği Nevşehir’de kampanyaya rekor bir katılım sağlanarak 61 bin fidan sahiplenirken Nevşehir protokolü de Göre yakınlarındaki Aşıklı Dağı’nda fidan dikimi için buluştu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut, Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler burada hep birlikte fidan dikerek dikilen fidanlara can suyunu verdiler.