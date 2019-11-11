Nevşehir Belediyesi’nden geleceğe nefes kampanyasına destek
Nevşehir Belediyesi "geleceğe Nefes" Kampanyası Kapsamında 5 Bin Fidan Dikimine Destek Verdi. İlk Olarak Nevşehir Protokolü İle Birlikte Aşıklı Dağı’nda Düzenlenen Törene Katılan Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut Ve Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Daha Sonra Kent Ormanı İçerisinde Vatandaşlar Ve Öğrenciler İle Birlikte Kahveci Dağı’nda Fidan Dikti.
Nevşehir Belediyesi "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 5 bin fidan dikimine destek verdi. İlk olarak Nevşehir Protokolü ile birlikte Aşıklı Dağı’nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, daha sonra Kent Ormanı içerisinde vatandaşlar ve öğrenciler ile birlikte Kahveci Dağı’nda fidan dikti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe nefes ol" sloganıyla Türkiye genelinde saat 11.11’de gerçekleşen ve 11 milyon fidanı toprakla buluşturan kampanya Nevşehir’de de büyük ilgi gördü. Daha yeşil bir Türkiye için başlatılan kampanyaya Nevşehir Belediyesi de destek verdi. Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Kahveci Dağı’ndaki Kent Ormanı içerisinde belediye çalışanları ve öğrenciler ile birlikte fidan dikti.
‘NEVŞEHİR PROTOKOLÜ AŞIKLI DAĞI’NDA FİDAN DİKTİ’
50 bin fidan dikiminin hedeflendiği Nevşehir’de kampanyaya rekor bir katılım sağlanarak 61 bin fidan sahiplenirken Nevşehir protokolü de Göre yakınlarındaki Aşıklı Dağı’nda fidan dikimi için buluştu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut, Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler burada hep birlikte fidan dikerek dikilen fidanlara can suyunu verdiler.
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