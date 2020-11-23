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Nevşehir Belediyesinden Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uyarısı
Nevşehir Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.
Nevşehir 23.11.2020, 13:43
Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye ve Nevşehir Belediyesi Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.