Son Dakika

Nevşehir Belediyesinden Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uyarısı

Nevşehir Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Nevşehir 23.11.2020, 13:43
Nevşehir Belediyesinden Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uyarısı
banner230

Belediyeden yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergileri ikinci taksitinin ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceği, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için bu süreye kadar ödemesini yapması gerektiği belirtildi.

Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye ve Nevşehir Belediyesi Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@