Nevşehir Belediyesinden Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uyarısı

Belediyeden yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergileri ikinci taksitinin ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceği, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için bu süreye kadar ödemesini yapması gerektiği belirtildi.

Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye ve Nevşehir Belediyesi Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.