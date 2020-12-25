Nevşehir Belediyesi’nden dezenfeksiyon seferberliği

Nevşehir Belediyesi pandemi sürecinin ilk gününden itibaren koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürüyor.

Şehrin yoğun olarak kullanılan cadde, bulvar ve sokaklarında sık sık dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, kamu binalarını da dezenfekte ediyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin olarak yenilediği dezenfeksiyon çalışmalarını bugünde Atatürk Bulvarı ve Kayseri Caddesi’nde yaptı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle, ATM, otobüs durakları ve yaya kaldırımlarını dezenfekte eden belediye ekipleri belirlenen program dahilinde hafta sonu da kentin çeşitli noktalarında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştirecek.