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Nevşehir Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Destek
Nevşehir Belediyesi, çölyak hastalarına beslenme ve evlerinde uygulayabilecekleri tarifler konusunda eğitim desteği verecek.
Nevşehir 08.01.2021, 13:35
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışma Merkezi, önümüzdeki günlerde çölyak hastaları için eğitim programları düzenleyecek.
Diyetisyen Nazmiye Ceran tarafından verilecek olan eğitimlerde günümüzde en sık rastlanılan besin alerjilerinden biri olan çölyak hastalığı ile mücadele eden kişiler beslenme ve evde uygulayabileceği tarifler konusunda bilgilendirilecek.
ÇÖLYAK NEDİR?
Çölyak, bağışıklık sistemine bağlı sindirim sistemini ilgilendiren bir hastalık olup, hasta kişilerde buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli proteinin ince bağırsakta parçalanamamasından meydana gelen bir emilim bozukluğu hastalığıdır. Tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir.