Nevşehir Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Destek

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışma Merkezi, önümüzdeki günlerde çölyak hastaları için eğitim programları düzenleyecek.

Diyetisyen Nazmiye Ceran tarafından verilecek olan eğitimlerde günümüzde en sık rastlanılan besin alerjilerinden biri olan çölyak hastalığı ile mücadele eden kişiler beslenme ve evde uygulayabileceği tarifler konusunda bilgilendirilecek.

Glutensiz gıdalarla beslenmek zorunluluğu olan ve sağlık raporuyla çölyak teşhisi konulmuş hastalar eğitim programlarına katılabilmek için Paşakonağı içerisindeki Aile Danışma Merkezi’ne şahsen veya 0384 2124025 nolu telefondan başvurarak kayıt yaptırabilecek.

ÇÖLYAK NEDİR?

Çölyak, bağışıklık sistemine bağlı sindirim sistemini ilgilendiren bir hastalık olup, hasta kişilerde buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli proteinin ince bağırsakta parçalanamamasından meydana gelen bir emilim bozukluğu hastalığıdır. Tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir.