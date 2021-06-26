Nevşehir Belediyesi’nden 'Borçları Yapılandırma' Fırsatı
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, yürürlüğe girmesinin ardından Nevşehir Belediyesi'ne borcu bulunan mükelleflere de ödeme kolaylıkları sunuluyor.
Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma kapsamında ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkânı veriliyor.
Söz konusu kanundan Nevşehir Belediyesi’ne İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı, Su ve Kira Borcu bulunan mükellefler yararlanabilecek.
İlk taksit ödeme tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında herhangi bir faiz hesaplanmayacak olup anaparanın yüzde 25'i indirilecek. 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında ise herhangi bir faiz hesaplanmayacak olup, anaparanın yüzde12,5'i indirilecek.
Nevşehir Belediyesi’ne borcu olan vatandaşlar yapılandırmadan faydalanabilmesi için 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.