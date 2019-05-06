Nevşehir Belediyesi’nden Açıklama

Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; Millet Caddesi’nde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen İhale sonrasında yüklenici firma tarafından yapılan sıcak asfalt çalışmalarının bir bölümünün ihale şartnamesine uygun olmadığının tespit edildiği belirtildi. Yapılan kontrol ve denetimler sonucu uygun bulunmayan bölümlerin, ihaleyi alan firma tarafından sökülerek bu alanlarda yeniden sıcak asfalt çalışmasının yapılacağının belirtildiği açıklamada, bu çalışmalar için Nevşehir Belediyesi bütçesinden herhangi bir harcamanın yapılmayacağı ve tüm masrafların yüklenici firma tarafından karşılanacağı vurgulandı.