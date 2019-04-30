Nevşehir Belediyesinde halk günü uygulaması başlıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların görüş ve önerilerini dinlemek, sorunlara çözüm bulmak ve çalışmalarını daha sağlıklı yürütebilmek amacıyla ‘Halk Günü’ uygulamasını başlatıyor. Uygulama ile birlikte Arı, bundan böyle her Cuma günü 14.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların tebriklerini kabul ederek talep ve önerilerini dinleyecek.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından göreve başladığı 2 Nisan 2019 tarihinden bu güne yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan ve her gün makamında yüzlerce vatandaşı ağırlayan Belediye Başkanı Arı, yeni bir uygulama başlattı.

Yapılan düzenlemeye göre; her hafta Cuma günü saat: 14.00’den başlayarak 19.00’a kadar vatandaşlarla makamında bir araya gelecek olan Başkan Arı, vatandaşların istek ve önerini dinleyecek. İlki 3 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek ‘Halk Günü’ uygulamasına vatandaşlar, randevu almaksızın katılabilecek.

Seçimlerin ardından zamanının büyük kısmını şehrin öncelikli sorunlarını çözmeye ayırdığını dile getiren Başkan Rasim Arı, haftanın bir gününü vatandaşlara ayırarak sorunları ve halkın önerilerini dinleyeceğini söyledi. Hizmet verimliliğinin arttırılması, sorunların sağlıklı ve hızlı bir şekilde çözümünün sağlanmasına yönelik etkin çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Arı: “Seçim öncesi ne söylediysek, seçimden sonra da onu yapmaya çalışıyoruz. Herkese kapımız açık. Fakat bizlerin verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için çeşitli faaliyetleri de sürdürmemiz lazım. Planlı ve programlı bir şekilde çalışmamız lazım. Her Cuma gününü halk günü ilan ettik. Cuma günleri yapacağımız halk günü toplantılarına vatandaşlarımız ile birlikte başkan yardımcılarımız gerektiğinde birim müdürlerimizde katılacak. Kapılarımız vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Bu uygulamayla amacımız hemşerilerimle daha sağlıklı zaman geçirebilmek. Zaten bu kentte yaşayan herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir mesafedeyiz. Bunu pekiştirmek ve işlerimizi sağlıklı yürütebilmek amacıyla halk günü uygulamasını başlatıyoruz. Halk ile belediye arasında var olan bağın daha da güçlenmesini istiyoruz. Şeffaf, katılımcı, demokratik bir belediyecilik böyle bir uygulamayı gerektiriyor” dedi.

Başkan Arı, halkın yöneticilerine ulaşmasında bürokratik engelleri artıran değil, bu engelleri en aza indiren bir belediyecilik anlayışını tüm çalışmalarda egemen kılacağını sözlerine ekledi.