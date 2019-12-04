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Nevşehir Belediyesi yeni hizmet binası Kapadokya Alan Başkanlığına verildi
Nevşehir Belediyesi Tarafından Yaptırılan Yeni Belediye Hizmet Binası Kapadokya Alan Başkanlığına Verildi.
Nevşehir 04.12.2019, 09:54 04.12.2019, 13:12
Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni belediye hizmet binası Kapadokya Alan Başkanlığına verildi.
Kapadokya Alan Başkanlığına devredilen Belediye Hizmet binası aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesini de içerisinde bulunduracak.
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