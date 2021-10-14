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Nevşehir Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ailelerine “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye ediyor.
Nevşehir Belediyesi bebekleri dünyaya gelen anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla “Hoş Geldin Bebek Seti” dağıtımını sürdürüyor.
Nevşehir 14.10.2021, 12:20
Proje ile anne ve babaların mutluluklarına ortak olunurken, maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanıyor.
Paketin içinde neler var?
Hediye paketlerinin içinde bebek için; dijital termometre, emzik, tırnak makası, mini cam alıştırma seti, bebek çorabı, bebek pijama takımı, ıslak bebek havlusu, bebek sabunu, bebek kundağı, bebek emzirme önlüğü, bebek bezi ve anneler için ise bebek çantası yer alıyor.