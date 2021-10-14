Nevşehir Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ailelerine “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye ediyor.

Proje ile anne ve babaların mutluluklarına ortak olunurken, maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen projeden, Nevşehir il merkezi sınırları içerisinde ikamet eden ve 6 ayı doldurmamış bebek sahibi olan bütün aileler, http://portal.nevsehir.bel.tr/hos_geldin_bebek adresinden online başvuru yaparak yararlanabiliyor.

Paketin içinde neler var?

Hediye paketlerinin içinde bebek için; dijital termometre, emzik, tırnak makası, mini cam alıştırma seti, bebek çorabı, bebek pijama takımı, ıslak bebek havlusu, bebek sabunu, bebek kundağı, bebek emzirme önlüğü, bebek bezi ve anneler için ise bebek çantası yer alıyor.