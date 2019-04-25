Nevşehir Belediyesi Yazar Sinan Yağmur’u Gençlerle Buluşturdu

Nevşehir Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, il merkezindeki çeşitli okullarda eğitimlerini sürdüren ve bu yıl üniversite sınavlarına girecek olan yaklaşık 650 öğrenci katıldı.

Ünlü yazar etkinlikte Lise son sınıf öğrencilerine moral, motivasyon ve hayata bakış açısı gibi konularda mesajlar verdi. Öğrencilerin çeşitli konulardaki sorularını da cevaplayan Yağmur, öğrencilere daha fazla kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Yağmur: “ İnsanların doğduğu topraklarda memleketinin gençleriyle yürekten yüreğe buluşması oldukça farklı bir duygu. Öncelikle bana bu imkanı sağlayan Nevşehir Belediyemizin değerli başkanı Sayın Rasim Arı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Yağmur etkinliğin ardından fuayene salonunda öğrenciler için kitaplarını imzaladı.