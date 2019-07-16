Nevşehir Belediyesi Whatsapp Hizmet Hattı Devrede

Bu sistemde vatandaşlar dilek ve şikâyetlerini, görsel mesajlar ile 0537 850 50 50 numaralı hatta “WhatsApp” uygulaması aracılığıyla iletecek.

Nevşehir Belediyesi Koordinasyon birimi koordinatörlüğü bugün itibariyle devreye soktuğu WhatsApp İletişim Hattı ile vatandaşlardan gelen şikâyet, istek ve taleplere daha hızlı cevap verilmesine imkân tanıyacak. Tek merkezden yönetilecek olan sistem, vatandaşlardan gelen şikayetleri ilgili birimlere sevk edecek ve sorunlar kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Vatandaşların WhatsApp hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri, ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.

WhatsApp İletişim hattından Nevşehir Belediyesi’ne şikayet, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar 0537 850 50 50 nolu telefonu kullanacaklar.