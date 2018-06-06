Nevşehir Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Nevşehir ’de son günlerde bazı işletme sahip ve yöneticilerini telefonla arayıp kendilerini Nevşehir Belediyesi bürokratları olarak tanıttıktan sonra, Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç kişilere yardım yapacaklarını beyan ederek para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Nevşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan açıklamaya göre, özellikle son günlerde bazı işletme sahip ve yöneticileri ile vatandaşları arayan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, kendilerini Nevşehir Belediyesi bürokratları olarak tanıtıp, Ramazan ayı nedeniyle maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlara yönelik yardım yapacaklarını dile getirerek, nakit para talebinde bulundukları şeklinde ihbarların alındığın belirtildi.

Nevşehir Belediye Başkanlığı açıklamasında Nevşehir Belediyesi bürokratlarının hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan böyle bir talebinin olmadığı, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlarımızın bu tür talepte bulunanlara itibar etmemesini ve zaman geçirmeden en yakın emniyet güçlerine durumu bildirmelerinin önem arz ettiği vurgulanarak, söz konusu ihbarlarla ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.