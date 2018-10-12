Nevşehir Belediyesi vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı

Temizlenmeyen bacaların sobadan sızan Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirtilerek, sobalı veya kaloriferli binalarda oturan vatandaşların bacalarını en az yılda bir kez temizletmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Konut ve işyerlerinin bacalarında katmerleşen kurumların, sobaların yakılmaya başlanmasıyla birlikte yüksek ısı nedeniyle erime ve buna paralel olarak da alev almasıyla ortaya çıkan ve kimi zaman ev ve çatı katlarının da yanmasına, konut ve işyerinde de karbondioksit gazı zehirlenmesine neden olduğu gerçeğinden hareket eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, baca temizliğinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Vatandaşların bacalardan kaynaklı yangınlar ile karşı karşıya kalmamaları için mutlaka soba ve kalorifer yakılmadan bacalarını temizletmelerinin zorunlu olduğunu vurgulayan ilgililer, temizletilmeyen bacalarla meydana gelebilecek yangınların önüne geçebilmek amacıyla Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Baca Temizlik Ekibi oluşturulduğunu ifade ettiler.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN BACA TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, soba, kalorifer ve benzeri baca sistemi bulunan tüm ısınma sağlayıcı mekanizmaların bacalarının her yıl mutlak surette bir kez temizletilmesi gerektiğini ifade ederek, temizlenmeyen soba bacalarının baca yangınlarının oluşmasının yanı sıra Karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri adına da ön önemli nedenlerden biri olduğu görüşünü dile getirdiler.

Kokusuz olmasının yanı sıra tahriş etme özelliğinin bulunmayışı nedeniyle fark edilememesi ile adeta sessiz bir katil olarak da nitelendirilebilecek Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından mutlaka uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bacaların yılda en az bir kez temizletilmesinin, söz konusu Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçilmesinde önemli bir uygulama olduğunu belirttiler.

Yetkililer, vatandaşların Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 110 no lu telefonunu aramak suretiyle, baca temizliği yaptırabileceklerini belirttiler.