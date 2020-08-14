Nevşehir Belediyesi Vatandaşlara Maske Desteğini Sürdürüyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını ile etkin bir mücadele yürüten Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara maske desteğini sürdürüyor. Belediye tarafından şehrin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda bugün on bin adet maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Nevşehir Belediyesi, bir yandan rutin olarak kamu binalarının yanı sıra vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.
Salgının görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşlara maske desteğinde bulunan Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında kurduğu stantlarda bugünde on bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptı.
“Bu illeti hep birlikte kurallara riayet ederek yeneceğiz” diyen Arı, “Bu virüsten biran önce kurtulup yeniden eski günlere dönmek istiyorsak tedbirlere de sıkı sıkıya bağlı kalmamız gerekiyor. Her birimiz sosyal izolasyonumuzu sağlamalıyız. Gücünü temas ortamından alan virüse karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız.” dedi.