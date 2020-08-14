Nevşehir Belediyesi Vatandaşlara Maske Desteğini Sürdürüyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Nevşehir Belediyesi, bir yandan rutin olarak kamu binalarının yanı sıra vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.

Salgının görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşlara maske desteğinde bulunan Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında kurduğu stantlarda bugünde on bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sürekli olarak vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uyaran Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüsün ancak bireysel olarak alınacak önlemlerle bir tehlike olmaktan çıkacağını belirterek, sağlık için alınan tedbirlerden kimsenin taviz vermemesi gerektiğini belirtti.

“Bu illeti hep birlikte kurallara riayet ederek yeneceğiz” diyen Arı, “Bu virüsten biran önce kurtulup yeniden eski günlere dönmek istiyorsak tedbirlere de sıkı sıkıya bağlı kalmamız gerekiyor. Her birimiz sosyal izolasyonumuzu sağlamalıyız. Gücünü temas ortamından alan virüse karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız.” dedi.