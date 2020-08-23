Nevşehir Belediyesi üniversite kavşağını yeniledi
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PEYZAJ ÇALIŞMALARIYLA ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEYE, ŞEHRE ESTETİK BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAYA DEVAM EDEN NEVŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, ÜNİVERSİTE KAVŞAĞINDA YAPTIĞI AY-YILDIZLI YENİ DÜZENLEMESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.
Gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarıyla şehrin çehresini değiştirmeye, şehre estetik bir görünüm kazandırmaya devam eden Nevşehir Belediyesi’nin, üniversite kavşağında yaptığı ay-yıldızlı yeni düzenlemesi büyük beğeni topladı.
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarındaki refüj ve kavşakları yeniden düzenleyerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.
Daha önce Terminal Kavşağı, Forum Kavşağı, Doyuran Kavşağı ve Ürgüp Caddesi’nde kent estetiğine değer katacak çalışmalara imza atan belediye ekipleri son olarak Avanos yolundaki Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan üniversite kavşağındaki çalışmalarını da tamamladı.
Led ışıklarla aydınlatılan kavşak hem gündüz hem de gece görüntüsüyle vatandaşlardan tam not aldı.