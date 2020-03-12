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Nevşehir Belediyesi Tüm Etkinlikleri İptal Etti
Nevşehir Belediyesi tarafından, düzenlenecek olan tüm konser, tiyatro gibi kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra spor etkinliklerinin iptal edilerek, meslek kurslarına ara verildiği bildirildi.
Nevşehir 12.03.2020, 21:20 12.03.2020, 21:28
Konu ile ilgili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Nevşehir Belediye tarafından, düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ve spor etkinliklerine bir süre erteleme kararı aldıklarını belirterek, bu süre içerisinde KAPEM ve KAÇEM tarafından gerçekleştirilen eğitim kurslarına da ara verildiğini belirtti.