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Nevşehir Belediyesi “TSE KOVİD-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ” Alacak
Nevşehir Belediyesi, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek “TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almak için Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’ye başvuruda bulundu.
Nevşehir 02.09.2020, 16:55
Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde Güvenli Hizmet Belgesi almak için TSE’ye ilk başvuruda bulunan belediyelerden biri oldu.
Yapılan başvuru sonrasında Nevşehir Belediyesi’ne gelen TSE Nevşehir Belgelendirme Müdürü Osman Özden Şahiner, başkanlık binası ve hizmet binasında denetimlerde bulundu.
Gerçekleştirilen denetimlerde binaların giriş ve çıkışlarında alınan tedbirler, girişlerde çalışan personellerin ve vatandaşların ateş ölçümleri ve HES kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, maske kullanımı ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği kontrol edildi.