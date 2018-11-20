Nevşehir Belediyesi Tarafından Şerbet ve Kandil Simidi Dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, iki cihan serveri Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa(S.A.V.)’in doğumunu içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak ilan etmesi nedeniyle Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Alibey Camiinde ‘Mevlid Kandili Özel Proğramı idrak edildi.

Mevlid Kandili Özel Programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid Kandili özel programı sonrasında, Nevşehir Belediyesi ekiplerince hazırlanan Bal Şerbeti Belediye İkram Çeşmesinden vatandaşlara ikram edilirken Kandil Simidi camii cemaatine dağıtıldı.

Kandil simidini cami cemaatine ve vatandaşlara Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen birlikte dağıttılar.

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle Bekir Efendi Camiinde, İkindi Namazı sonrasında vatandaşlara Kandil Simidi dağıtıldı.

Peygamber Efendimizin doğduğu gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili münasebetiyle Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlatılan Kandil Simitleri, İkindi Namazı sonrasında Bekir Efendi Camiinin önünde oluşturulan stantta, cami cemaati ile vatandaşlara Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtıldı.