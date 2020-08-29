Nevşehir Belediyesi Tarafından Muharrem Ayı Dolayısıyla Oruç Açma Birlikteliği Düzenlendi

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ev sahipliğinde ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlik Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Peygamberimiz Hz. Muhammed'in göz bebekleri, Ehlibeytin Serverleri Hz. Hüseyin, Hz. Hasan ve Kerbela Şehitleri aşkına tuttuğumuz oruçlarımızı açmak, lokmalarımızı kardeşçe, dostça, Can Cana paylaşmak ve o yası, o acıyı bir nebze olsun yüreğimizde hissetmek adına, yine bugün burada, bu kadim günlerde bir araya geldik. “ dedi.

Muharrem ayının yası matem ayı olmasının yanı sıra Peygamberimiz Hz. Muhhamed'in, Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlayan sürecin (Hicret) Hicri takvimin birinci ayı ve yine bu ayın onuncu günü olan aşure gününün, birçok peygamberin zafer kazandığı veya zulümden kurtulduğu güne denk düştüğünü hatırlatan Arı şöyle konuştu;

“İçinden geçtiğimiz şu günler, biz Müslümanlar, biz inanlar için gönüllerimizi derinden yaralayan, bizi yasa boğan Kerbela zulmünün yaşandığı günlere de şahitlik etmiştir. Kerbela Vakası sadece biz Müslümanlar, Ehlibeyt sevdalıları için değil, bütün insanlık tarihinin en kahredici, en travmatik olaylarından biridir. Onur yaralayan ve yürekleri dağlayan bir faciadır. Kerbela vakası öylesine büyük, öylesine dramatik bir faciadır ki, üzerinden asırlar geçmesine rağmen, o kahredici ve tarifsiz acının yasını, üzüntüsünü hala daha yüreğimizin en derin köşesinde hissediyoruz. Bu tarifsiz acıyı ve feryadı hissetmesek, bugün burada bir arada olmaz, Kerbela'da yaşanan kabusun, cinayetin yasını tutmazdık.Ne mutlu bizlere ki İslam inancı gibi bir yüce bir dinin mensubu, Hz. Muhammed gibi bir Peygamberin ümmeti, Peygamberimizin bizlere emaneti olan Ehlibety ve onun muhiplerinin sevdalısı ve yine dünyadaki evrensel dostluk ve barış felsefesinin öncüsü Hacı Bektaş Veli Pir'imiz gibi zatların, bendesi ve aşıklarıyız. Bu mükemmeliyetle, gerçeklikle ne kadar gurur duysak ve onurlansak azdır. Cenabı Allah bizleri mahcup etmesin. Tek dileğimiz ve temennimiz İslam dininin özünde var olan sevgi, dostluk ve kardeşlik anlayışının tüm evrene egemen olmasıdır. Böylelikle bir daha Kerbala ve benzeri acılar yaşanmasın. Tüm cihana dostluk ve kardeşlik hakim olsun. Dualarımız Ehlibeyt şehitlerinin üzerine olsun. Önümüzdeki senelerde, daha sağlıklı günlerde buluşmak ve yeniden bir arada olmak dileğiyle.”

In açılması ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Araştırma Görevlisi İskender Korkmaz ise, Muharrem ayının bütün insanlığın anlaması ve içselleştirmesi gereken bir ay olduğunu belirterek bu ayın bilhassa Aşure Günü Hz. Adem’in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yunus’un balığın karnından çıkarıldığı, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın doğduğu, Hz. Süleyman’a mülkün verildiği, Hz. Davut’un tövbesinin kabul edildiği ve Mekke’den Medine’ye hicretin kabul edildiği bir ay olduğunu söyledi.

Korkmaz: “Muharrem ayını İslam alemi ve Müslümanlar için anlamlı kılan hadise ise Hz. Hüseyin’in 10 Muharrem 61’de Kerbela’da şehit edilmesidir. Hz. Peygamberin vefatından 50 yıl sonra onun en sevdiği torunu Cennet gençlerinin efendisi Hz. Hüseyin, Kerbela çölünde vahşice bir şekilde şehit edildi. Başı kesildi, mızrağa takıldı ve cesedi çöle terkedildi. Haremi esir edildi ve aşağılayıcı bir şekilde Yezid’n karşısına götürüldü. Bu acı hadise İslam tarihinin adeta dönüm noktası olmuştur. Yani Hz. Hüseyin ve onun kıyamı, zulme karşı isyanın bir simgesi olmuş, zalimin karşısında duranlar için bir örnek teşkil etmiştir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program oruçların açılması ve Ozan Mansuri’nin sunumu ile son buldu.







