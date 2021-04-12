Nevşehir Belediyesi Tarafından İhtiyaç Sahibi Ailelere 5 Bin Gıda Paketi Dağıtılacak

Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa’da kaydı bulunan ve düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, muhtarlıklar aracılığıyla belediyeye bildirilen veya şahsen yardım talebinde bulunan dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç aileler için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla 5 bin adet gıda paketi hazırlandı.

Nevşehir’deki yerel esnaflardan temin edilen ve içerisinde makarna, pirinç, bakliyat, şeker, tuz, çay, yağ gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri belediye ekiplerince Ramazan ayı sonuna kadar kapı kapı dolaşılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Nevşehir Belediyesi ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için 5 ton un hazırladı. 3’er ve 5’er kiloluk paketlerde hazırlanan unlarda önümüzdeki günlerde temin edilecek patateslerle birlikte yine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımına Ramazan ayı öncesinde başlandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personelininkatıldığı dağıtım programı kapsamında bin adet gıda paketi mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı.

Ramazan ayı sonuna kadar 5 bin adet gıda paketinin dağıtımının gerçekleştirileceğini açıklayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu konuda kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Savran, “Bugünler dayanışma ve birlik günü Nevşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yıl boyunca sürdüreceğimiz yardımlarımızı Ramazan ayında yoğunlaştıracağız. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde kapı kapı gezerek gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirecek. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman şaşmayarak tek vücut hareket etmemiz gerçekten çok önemli.Bu konuda bize destek veren hayırseverlerime teşekkür ediyorum. Bunun yanında mahallesinde, çevresinde ihtiyaç sahibi bulunan kişilerinde bizlere ulaşmasını bekliyorum” dedi.