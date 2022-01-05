Nevşehir Belediyesi Tarafından Hazırlanan LGS ve TYT Soru Bankalarının Öğrencilere Dağıtımı Tamamlandı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına girecek olan öğrencilerine destek amacıyla soru bankası ve konu anlatımı seti hazırlandı.

Dağıtımına geçtiğimiz günlerde başlanan soru bankası setleri il merkezindeki tüm 8. ve 12. Sınıf öğrencileri için devam ettikleri okullarına teslim edildi.

Öğrenciler ücretsiz olarak temin edecekleri soru bankaları içerisindeki testlerde yer alan kodları akıllı telefon ve tabletlere okutarak video çözümüne anında ulaşabilecek.

MEB kazanımlarına uygun başlıklar altında hazırlandığı setlerdeki testler, öğrencilerin konuyu iyi öğrenip öğrenemediğini kolayca tespit edebilmesi amacıyla değişik soru tipleriyle çeşitlendirildi.