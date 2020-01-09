Nevşehir Belediyesi sporcularından 8 madalya
Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Sporcuları, Mersin’de Düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Yıldızlar Ve Gençler Kros Müsabakalarından Aldıkları Madalyalar Eşliğinde Döndü.
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Mersin’de düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Yıldızlar ve Gençler Kros Müsabakalarından aldıkları madalyalar eşliğinde döndü.
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Atletizm Kurslarında yetişerek spor hayatına atılan ve Mersin’den 8 madalya ile dönen sporcularımız, 21 Şubat 2020 tarihinde Osmaniye’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’i temsil etmeye hak kazandı.
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörleri Hakan Köstekçi ve İsa Demir, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, Nevşehir’de sporun her branşına olduğu gibi atletizmin de gelişmesinde önemli katkıları olan ve kendilerini her zaman destekleyen Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.