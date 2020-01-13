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Nevşehir Belediyesi sporcularında yeni bir başarı daha
Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Boksörleri, Niğde’de Düzenlenen İç Anadolu Boks Turnuvasında Takım Halinde Birinci Oldu.
Nevşehir 13.01.2020, 15:51
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü boksörleri, Niğde’de düzenlenen İç Anadolu Boks turnuvasında takım halinde birinci oldu.
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Boks Kurslarında yetiştirilerek spor hayatına atılan ve Niğde’den madalyalarla dönen sporcularımız Antrenör Yaşar Kalem nezaretinde Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.