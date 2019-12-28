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Nevşehir Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı
Nevşehir Belediyesi Ekipleri, Soğuk Hava Ve Kar Yağışı Nedeniyle Yiyecek Bulmakta Zorlanan Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Yem Ve Mama Dağıttı.
Nevşehir 28.12.2019, 11:08
Nevşehir Belediyesi ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına yem ve mama dağıttı.
Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilen odaklara, mama, yem ve su takviyesi sürekli olarak yapılacak.
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