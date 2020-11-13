Nevşehir Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" Almaya Hak Kazandı
Nevşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek, “Sıfır Atık Belgesi” aldı.
İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemini bir süre önce başlatan Nevşehir Belediyesi, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.
Bu kapsamda tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirerek atıkları kaynağında ayrıştıran Nevşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması bakımından örnek bir çalışma başlattı.
Söz konusu çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne ilgili bina ve yerleşkeleri için başvuran Nevşehir Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Kurum ve kuruluşların Sıfır Atık Belgesi alabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurması gerekiyor.
Bu sistemi kuran Nevşehir Belediyesi, belediyenin başkanlık ve hizmet binası, Paşa konağı, Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası, Fen İşleri Müdürlüğü Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası ve Atıksu Arıtma Tesisi için ayrı ayrı Sıfır Atık Belgesi aldı.