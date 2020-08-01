Nevşehir Belediyesi: "Şehri Pırıl Pırıl Yıkadık"

Kurban Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Arefe günü sabahında başlatılan temizlik seferberliği gece yarısına kadar sürdü. Çalışmalar kapsamında Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafikte araç yoğunluğunun azaldığı gece saatlerinde ilk olarak ana cadde, bulvar ve kaldırımlarda mıntıka temizliği yapıldı.

Süpürgeli temizlik araçları ile baştan sona temizlenen yollar ve kaldırımlar daha sonra tazyikli köpüklü su ile yıkandı.

Nevşehir Belediyesi’nin nöbetçi ekipleri vatandaşların daha rahat ve hijyenik bir ortamda bayram yapabilmeleri için temizlik çalışmalarına bayram tatili süresince devam edecek.