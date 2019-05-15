Nevşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ramazan etkinlikleri her akşam ünlü isimleri Nevşehirliler buluşturmaya devam ediyor. Etkinliklerin 9. günün de Orhan Çakmak ve Ahmet Akkuş Nevşehirlilerle buluştu.

Nevşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri her akşam farklı etkinliklerle Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin 9. günü iftar öncesinde yine çocuklar için düzenlenen programlarla başladı.

Düzenlenen eğlence programında Hacivat-Karagöz oyununun yanı sıra çeşitli yarışmalar ve gösteriler düzenlendi.

Etkinliklerin akşam bölümünde ise Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında yaklaşık 2 bin kişi oruçlarını açtı.

Saat 20.00’den itibaren ise ünlü sanatçılar Orhan Çakmak ve Ahmet Akkuş, tasavvuf musikisi konseri ile Nevşehirlilerle buluştu.