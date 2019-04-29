Nevşehir Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı

Nevşehir’de bu yıl ilk kez, geleneksel Ramazan günlerini yaşatmak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlenecek. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinlikler iftar öncesi ve iftar sonrası iki bölüm halinde gerçekleştirilecek.

İftar öncesi çocuklara yönelik olarak düzenlenecek olan etkinliklerde, Meddah, Minyonlar, Hacivat-Karagöz, Animasyon gösterileri, çocuk tiyatrosu, İllüzyon gösterisi, Bubble Show, Nasreddin Hoca, Orta Oyunu, Çocuk Konserleri ve Çocuk Filmleri Gösterisi yer alacak.

İftar sonrasında gerçekleştirilecek programlarda ise, Prof. Dr. Ahmet Şimşirligil, Dursun Ali Erzincanlı, Vehbi Vakkasoğlu, Ahmet Hakan Karagül, Savaş Talha, Veysel Çelikdemir, Ahmet Akkuş, Mehmet Ercan, Ünal Zorer, Turan Erdiren, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ömer Faruk Güney, Kemal Faruk, Kürşat, Grup Tillo ve Agah gibi Yazar ve Sanatçılar, Ramazan sohbetleri, ilahi dinletileri, tasavvuf konseri, halk müziği konserlerinde vatandaşlarla buluşacak.

HER GÜN BİN 500 KİŞİLİK İFTAR SOFRASI KURULACAK

Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayırseverlerin destekleri ile her gün bin 500 kişilik iftar sofrası kurulacak.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi parkında kurulacak iftar sofrasında, yoğun iş temposu nedeniyle evde yakınları ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra, dar gelirliler nezih bir aile ortamında iftarlarını yapabilecek.

Ramazan ayının her günü, Türk mutfağının damak tadına uygun şekilde hazırlanan seçkin yemekleri, Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından hazırlanacak.

NEVŞEHİR’DE BİR BAŞKA RAMAZAN

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nin, Ramazan’ın bereketini, manevi atmosferini ve kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi olacağını söyledi. Bu ay içerisinde çeşitli etkinlikler ile Nevşehirlileri bir araya getireceklerini ifade eden Arı: “Ramazan ayının özüne uygun Ramazan ayına bütün şehrimiz hazır olsun. Muhteşem bir Ramazan geçireceğiz. Her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Şehrimizin hayırseverleri ile beraber dolu dolu, çok özel manevi bir atmosferde her türlü sanatsal faaliyetlerin olduğu bir ramazana hazır olun. İftardan önce çocuklarımız için Meddah, Hacivat-Karagöz ve çocuk tiyatrosu bunlar gibi bir dizi etkinliklerde gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra Grup Tillo, Agah, Dursun Ali Erzincanlı ve Kürşat gibi farklı sanatçılarımız da Teravih Namazından sonra sahne alarak çok özel bir gece yaşatacaklar. Hava şartları el verdiği sürece de sahuru mahallelerimizde vatandaşlarımızla beraber yapacağız.” dedi.