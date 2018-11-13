Nevşehir Belediyesi personeline temek ilk yardım eğitimi verildi

Nevşehir Belediyesinin çeşitli hizmet birimlerinde görev yapan personellere, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Temel İlk Yardım eğitimi veriliyor.

Nevşehir Belediye Meclisi Toplantı salonunda Nevşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Sağlık Memurları Hüsnü Dönertaş ve Bayram Gülmez tarafından verilen Temel İlk Yardım Eğitimi, 3 gün süre ile devam edecek

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Nevşehir Belediyesi Personellerine ilk yardım alanında teorik ve pratik eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan belediye personellerine ilk yardım sertifikası verilecek.