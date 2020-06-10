Nevşehir Belediyesi nikah ve düğün salonu için geri sayım
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, KAPALI VE AÇIK SOSYAL DONATI ALANLARI İLE BİRLİKTE NEVŞEHİR BELEDİYESİ NİKAH VE DÜĞÜN SALONU’NA DÖNÜŞTÜRÜLEN PFORZHEİM PARKI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kapalı ve açık sosyal donatı alanları ile birlikte Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu’na dönüştürülen Pforzheim Parkı’nda incelemelerde bulundu. Arı, parkın yenilenen yüzü ile hem gençlerin ve ailelerin hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olacağını hem de düğün ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yaparak; şehrin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini söyledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Pforzheim Parkı içerisinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu’nda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin farklı mahallelerdeki parklarda yenileme ve peyzaj çalışmaları yaptığını kaydeden Arı, Güzelyurt Mahallesi’ndeki Pforzheim Parkı’ndaki çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıkladı.
Burada bir süre önce başlayan çalışma ile birlikte daha önce park içerisinde bulunan ve kafeterya olarak hizmet veren kapalı alanın Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu olarak dizayn edildiğini söyleyen Arı, Nevşehirli gençlerin uygun fiyatlarla mutlu günlerinin organizasyonlarını gerçekleştirebilecekleri modern bir görünüme kavuşan parkın, açık ve kapalı alanlarıyla da kentin en önemli sosyal donatı alanlarından biri olacağını söyledi.