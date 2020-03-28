Nevşehir Belediyesi: "Nevşehir İçin Çalışmaya Devam. "

Bu kapsamda Pforzheim Parkı'nın Nikah ve Düğün Salonu’na dönüştürülmesi, Gülbahçe içerisine kurulacak olan Uluslararası Gençlik Akademisi, Necdet Ersan Parkı’nın yenilenmesi, depolama alanı ve PMT Plenti kurulması gibi birçok önemli proje bu yıl içerisinde Nevşehir’e kazandırılacak.

Ülkemizde yeni tip koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütülürken, virüsün Nevşehir’de de vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için Nevşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışıyor.

Bu konuda Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla adeta seferberlik ilan ederken, bu zor günleri de Türkiye’nin milletçe el ele vererek ve gerekli hassasiyeti göstererek kısa sürede aşacağına olan inançla çeşitli alt yapı, üst yapı, spor, gençlik ve sosyal projeler için de çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

PMT PLENTİ VE YENİ DEPOLAMA ALANI KURULUYOR

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük önem verdiği altyapı ve üst yapı çalışmalarını bu yılda gerçekleştirmeyi sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları öncesinde kendi PMT Plenti tesisinin kurulumu içinde çalışmalara başladı.

Alacaşar yolu üzerindeki Fen İşleri Müdürlüğü karşına kurulacak olan tesis saatte 400 ton kapasiteye sahip olacak ve kendi asfalt temel malzemesini üretecek olan belediye bu sayede ciddi bir mali tasarruf sağlamış olacak.

Ayrıca aynı bölgeye Fen İşleri Müdürlüğü için bir depolama alanı kurulacak. 3 bin 200 metre kare kapalı alana sahip olacak tesiste, altyapı çalışmalarında kullanılacak olan borular ve çeşitli malzemeler depolanacak.

GENÇLER İÇİN ULUSLARARASI AKADEMİ

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘İki Gözümün Nuru’ dediği Nevşehirli gençler için Türkiye’ye örnek olacak Uluslararası Gençlik Akademisi projesini de hayata geçiriyor.

Nevşehir Belediyesi, gençlerin serbest zamanlarını çağın gerektirdiği ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak, gençlerin dijital kültürle birlikte bu alanı etkili kullanabilecekleri, kendilerini kısıtlamadan teknolojik araçları kullanabilecekleri, bunlardan faydalanarak üretim yapabilecekleri çağdaş yöntemlerle eğitim verecek olan Uluslararası Gençlik Akademisi’ni Nevşehir’e kazandırıyor.

Sosyal Medya Okur Yazarlığı, Yazılım Kodlama, Robotik, Grafik Tasarım, 3D Tasarım, Görgü Kuralları, Liderlik, İleri ve Orta Seviye Zeka Oyunları, Tiyatro, Drama, Karakalem, Yağlıboya, Ebru, Keman, Gitar, Bağlama, Ney ve Darbuka gibi 18 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceği akademi sayesinde, Nevşehir’de girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri takip eden, çağın gereksinimlerini yakalamış gençler yetiştirilecek.

Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan 300 bin lira destek alan proje Türkiye’ye örnek olacak.

PFORZHEİM PARKI VE NEVŞEHİR KONAĞI

Göreve başladığı ilk günden itibaren sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl içerisinde Nevşehir’e yeni bir tesis daha kazandıracak.

Ürgüp yolu üzerinde bulunan Pforzheim Parkı, bundan böyle Nikah ve Düğün Salonu olarak hizmet verecek.

Nevşehirli gençlerin uygun imkânlarla düğünlerini gerçekleştirebilecekleri tesis için Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tesis aynı zamanda tüm vatandaşların faydalanabileceği çok sayıda sosyal aktiviteye de ev sahipliği yapacak.

Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi üzerindeki Kültür Park içerisindeki Nevşehir Konağı’nda da hummalı çalışmasını sürdürüyor.

Daha önce restoran olarak hizmet veren tesis, Arı’nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Personel A.Ş ve Turizm ve Spor A.Ş şirketlerinin ana idari merkezi olarak hizmet verecek.

NECDET ERSAN PARKI YENİ GÖRÜNÜMÜYLE ÇOK BEĞENİLECEK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Necdet Ersan Parkı içerisinde başlatılan düzenleme çalışmaları da son aşamaya geldi.

Çalışmalar kapsamında, parkta Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan ATM’ler geriye çekilirken burada küçük bir meydan oluşturuldu. Oluşturulan meydan içerisinde peyzaj çalışması sürdüren belediye ekipleri, bu alana süs havuzları ve şehir mobilyaları da yerleştirecek.