Nevşehir Belediyesi Mahallelerde De İftar Sofrası Kuracak

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, geleneksel olarak Modern Pazar yerinin hemen altındaki alanda kurulacak geleneksel iftar sofrasına ilave olarak bu yıl mahallelerde de iftar sofrası uygulamasına başlayacaklarını söyledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı Ramazan’ın tüm değerleri ile yaşatılması adına ortaya konulacak ve geleneksel olarak planladıkları Mahallelerdeki iftar sofrası uygulaması 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 30 Ağustos İlkokulu bahçesinde başlatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek mahalle iftar sofraları daha sonra sırasıyla; 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Sümer Mahallesi ve Sanayi bölgesindeki vatandaşların katılımı ile 100. Yıl İlkokulu bahçesi, 39 Mayıs 2018 Salı günü Kıratlıoğlu, Cevher Dudayev,20 Temmuz ve İbrahimpaşa Mahallelerindeki vatandaşların katılımı ile Pamukçu Ortaokulu Okul Bahçesinde, 1 Haziran 2018 Cuma günü 350 Evler Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinin katılımı ile SSK Hastanesi bahçesinde, 4 Haziran 2018 Pazartesi günü 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerindeki vatandaşların katılımı ile 2000 Evler Pazar yeri, 6 Haziran Çarşamba günü Güzelyurt Mahallesi ve Esentepe Mahallesi sakinlerinin katılımı ile İbrahimpaşa Ortaokulu bahçesinde, 8 Haziran 2018 Cuma günü Yeni,Emek ,Hacı Rüştü ve ve Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde ve 12 Haziran 2018 Salı günü Camicedit,Raşitbey,Kapucubaşı ve Karasoku Mahallelerindeki vatandaşların katılımı ile Kurşunlu Camii önünde kurulacak.