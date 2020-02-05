Nevşehir Belediyesi Kültür Sanat Web Sitesi Yayında

Nevşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikler hakkında sanatseverleri daha hızlı ve etkin haberdar etmek için “http://kultursanat.nevsehir.bel.tr” web sitesini hayata geçirdi. Nevşehir Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu tüm yazılımları kendi bünyesinde çözüme kavuşturan, Nevşehir Belediyesi Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanan web sitesi sayesinde Nevşehirliler nerede, ne zaman, hangi etkinliklerin olduğunu önceden öğrenebilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nin yanı sıra farklı mekanlarda gerçekleştirilecek konser, tiyatro, sergi, film gösterimi, fuar, festival gibi etkinliklerin yer, tarih, saat ve bilet bilgilerinin yer aldığı sitede ayrıca etkinlikler hakkında detaylı bilgiye de ulaşmak mümkün.

Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili fotoğraf galerilerinin de yer aldığı site bundan böyle şehirdeki kültür ve sanat etkinliklerini takip etmek isteyen sanatseverlerin en önemli ajandası olacak.