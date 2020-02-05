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Nevşehir Belediyesi Kültür Sanat Web Sitesi Yayında
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tüm kültür ve sanat etkinliklerine ait bilgileri içeren web sitesi hizmete sunuldu. Site sayesinde bundan böyle Nevşehirliler kentteki kültür sanat etkinliklerinden anında haberdar olacak.
Nevşehir 05.02.2020, 13:51
Nevşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikler hakkında sanatseverleri daha hızlı ve etkin haberdar etmek için “http://kultursanat.nevsehir.bel.tr” web sitesini hayata geçirdi. Nevşehir Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu tüm yazılımları kendi bünyesinde çözüme kavuşturan, Nevşehir Belediyesi Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanan web sitesi sayesinde Nevşehirliler nerede, ne zaman, hangi etkinliklerin olduğunu önceden öğrenebilecek.
Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili fotoğraf galerilerinin de yer aldığı site bundan böyle şehirdeki kültür ve sanat etkinliklerini takip etmek isteyen sanatseverlerin en önemli ajandası olacak.