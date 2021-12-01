Nevşehir Belediyesi Kitap Fuar’ına Geri Sayım
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok ünlü yazarı okuyucularıyla buluşturacak olan Kitap Fuarı açılış için gün sayıyor.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Kitap Fuarı, 3 Aralık Cuma günü başlıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu arkasında bulunan alanda düzenlenecek olan fuar 12 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.
Toplamda 80’nin üzerinde yayınevinin katılacağı etkinlikte, binlerce eser kitapseverlerin beğenisine sunulacak.
Serdar Tuncer, Bekir Develi, Ahmet Turgut, Mehmet Ercan, Çağlayan Yılmaz, Şükrü Erbaş, Saniye Bencik Kangal, Nazan Arısoy ve Ercan Kesal gibi birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacağı etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.
‘Fuara katılacak yazar ve şairler’
Serdar TUNCER 03 Aralık Söyleşi – İmza
Çağlayan YILMAZ 04 Aralık Söyleşi – İmza
Behçet ALKAN 05 Aralık Söyleşi - İmza
Bekir DEVELİ 06 Aralık Söyleşi – İmza
Mehmet ERCAN 07 Aralık Söyleşi – İmza
Ahmet TURGUT 08 Aralık Söyleşi – İmza
Nazan ARISOY 10 Aralık Söyleşi – İmza
Ercan KESAL 11 Aralık Söyleşi – İmza
Şükrü ERBAŞ 11 Aralık Söyleşi – İmza
Saniye BENCİK KANGAL 12 Aralık Söyleşi – İmza
Bayram YILDIZGİL 05-06 Aralık Parana Yayınları İmza
Sibel FERİK 03-12 Aralık Parana Yayınları İmza
Haldun AÇIKSÖZLÜ 06-07 Aralık Alfa Yayınları İmza
Metin Özmen 07 Aralık Sebe Yayınları İmza
Maruf Özülkü 08 Aralık Sebe Yayınları İmza
Mehmet Ali ARSLAN 03-12 Aralık Mütercim Yayınları imza
Ekrem Turgut 08-09 Aralık Sebe Yayınları İmza
Zeki Yıldız 10 Aralık Yafes Yayınları İmza
Halit Yıldırım 09 Aralık Çeri Yayınları İmza
Mehmet Bektaş 10 Aralık Yafes Yayınları İmza
İsmet Erdal 12 Aralık Yafes Yayınları İmza
Uğur TUNA 03-12 Aralık Uğur Tuna Yayınları imza
Wahire Mine ÇİTFÇİ 06 Aralık Uğur Tuna Yayınları Söyleşi imza
Serdar YEŞİLYURT 09-10 Aralık Uğur Tuna Yayınları Söyleşi İmza
Sinan YAĞMUR 06 Aralık ALFA Yayınları imza
İlker ÖZ 07 Aralık Söyleşi
Nuran Taydaş ÇAL 03-12 Aralık Vefa Yayınları imza
Pınar YILMAZ 11-12 Aralık AZ Yayınları imza
Elif KİRAZ 12 Aralık AZ Yayınları İmza
Yasmin KORKUT 05 Aralık AZ Yayınları imza
Mehmet Akif GÜLAL 06 Aralık AZ Yayınları İmza
Adem ÖZBAY 11-12 Aralık AZ Yayınları İmza
Nilüfer Çınar GÖKKAYA 11 Aralık AZ Yayınları İmza
Oya ÖZER 04 Aralık AZ Yayınları İmza
Tuncay ALTINKÖPRÜ 08 Aralık Hayat Yayınları İmza
Nurcan ATEŞ 03-12 Aralık Ateş Yayınları imza
Elif Özlem DURAK 09-10-11 Aralık Ateş Yayınları imza
Davut İZOL 03-04-05 Aralık Ateş Yayınları imza
Erdem KAYA 11-12 Aralık Ateş Yayınları imza
Orhan KAYA 03-12 Aralık Ateş Yayınları imza
İhsan KOÇ 11-12 Aralık Ateş Yayınları imza
Abdurrahman ADIYAN 03-12 Aralık Alis Yayıncılık İmza
Barış ÇELİMLİ 03-12 Aralık Kuytu Yayınları İmza
Nurulhuda Ayla KIRIKCILAR 06 Aralık AZ Yayınları İmza
Meryem YILMAZ 06 Aralık AZ Yayınları İmza
Adil KARAGÖZ 09-10 Aralık AZ Yayınları İmza
İmdat AVŞAR 05 Aralık Efsus Yayınları İmza
Harun ÇOLAK 04-05 Aralık KYD İmza
Fatma Gümüş TEKİN 04-05 Aralık KYD İmza
İsrafil BARAN 03-12 Aralık KYD İmza
Ayşe PASLANMAZ 06-10 Aralık KYD İmza
Yücel AYDIN 02-03 Aralık KYD İmza
Halime ADIGÜZEL 06-09 Aralık KYD İmza
İsmail HİLAL 03-04 Aralık KYD İmza
Osman AYTEKİN 04-12 Aralık KYD İmza
Oğuz ÖZDEM 05 Aralık KYD İmza
Fatmanur Haraç 08 Aralık Kitap Otağı İmza
Hüseyin Toy 07 Aralık Hayat yayınları İmza
Tolga Uluaydın 04 Aralık 5 Şubat Yayınları İmza
Seren Demir 08-09 Aralık Cadı Yayınları İmza
Köksal Aydın 06-10 Aralık Pamiray yayınları İmza
Serkan Emir 10-12 Aralık Pamiray Yayınları İmza
Sibel Kılçık 05-06 Aralık Pamiray Yayınları İmza
İlknur ışık 05-08 Aralık Vefa Yayınları İmza
Oğuzhan Karagül 09-11 Aralık Vefa Yayınları İmza
‘Fuarda yer alan yayınevleri’
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