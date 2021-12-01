Nevşehir Belediyesi Kitap Fuar’ına Geri Sayım

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Kitap Fuarı, 3 Aralık Cuma günü başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu arkasında bulunan alanda düzenlenecek olan fuar 12 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Toplamda 80’nin üzerinde yayınevinin katılacağı etkinlikte, binlerce eser kitapseverlerin beğenisine sunulacak.

Serdar Tuncer, Bekir Develi, Ahmet Turgut, Mehmet Ercan, Çağlayan Yılmaz, Şükrü Erbaş, Saniye Bencik Kangal, Nazan Arısoy ve Ercan Kesal gibi birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacağı etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

‘Fuara katılacak yazar ve şairler’

Serdar TUNCER 03 Aralık Söyleşi – İmza

Çağlayan YILMAZ 04 Aralık Söyleşi – İmza

Behçet ALKAN 05 Aralık Söyleşi - İmza

Bekir DEVELİ 06 Aralık Söyleşi – İmza

Mehmet ERCAN 07 Aralık Söyleşi – İmza

Ahmet TURGUT 08 Aralık Söyleşi – İmza

Nazan ARISOY 10 Aralık Söyleşi – İmza

Ercan KESAL 11 Aralık Söyleşi – İmza

Şükrü ERBAŞ 11 Aralık Söyleşi – İmza

Saniye BENCİK KANGAL 12 Aralık Söyleşi – İmza

Bayram YILDIZGİL 05-06 Aralık Parana Yayınları İmza

Sibel FERİK 03-12 Aralık Parana Yayınları İmza

Haldun AÇIKSÖZLÜ 06-07 Aralık Alfa Yayınları İmza

Metin Özmen 07 Aralık Sebe Yayınları İmza

Maruf Özülkü 08 Aralık Sebe Yayınları İmza

Mehmet Ali ARSLAN 03-12 Aralık Mütercim Yayınları imza

Ekrem Turgut 08-09 Aralık Sebe Yayınları İmza

Zeki Yıldız 10 Aralık Yafes Yayınları İmza

Halit Yıldırım 09 Aralık Çeri Yayınları İmza

Mehmet Bektaş 10 Aralık Yafes Yayınları İmza

İsmet Erdal 12 Aralık Yafes Yayınları İmza

Uğur TUNA 03-12 Aralık Uğur Tuna Yayınları imza

Wahire Mine ÇİTFÇİ 06 Aralık Uğur Tuna Yayınları Söyleşi imza

Serdar YEŞİLYURT 09-10 Aralık Uğur Tuna Yayınları Söyleşi İmza

Sinan YAĞMUR 06 Aralık ALFA Yayınları imza

İlker ÖZ 07 Aralık Söyleşi

Nuran Taydaş ÇAL 03-12 Aralık Vefa Yayınları imza

Pınar YILMAZ 11-12 Aralık AZ Yayınları imza

Elif KİRAZ 12 Aralık AZ Yayınları İmza

Yasmin KORKUT 05 Aralık AZ Yayınları imza

Mehmet Akif GÜLAL 06 Aralık AZ Yayınları İmza

Adem ÖZBAY 11-12 Aralık AZ Yayınları İmza

Nilüfer Çınar GÖKKAYA 11 Aralık AZ Yayınları İmza

Oya ÖZER 04 Aralık AZ Yayınları İmza

Tuncay ALTINKÖPRÜ 08 Aralık Hayat Yayınları İmza

Nurcan ATEŞ 03-12 Aralık Ateş Yayınları imza

Elif Özlem DURAK 09-10-11 Aralık Ateş Yayınları imza

Davut İZOL 03-04-05 Aralık Ateş Yayınları imza

Erdem KAYA 11-12 Aralık Ateş Yayınları imza

Orhan KAYA 03-12 Aralık Ateş Yayınları imza

İhsan KOÇ 11-12 Aralık Ateş Yayınları imza

Abdurrahman ADIYAN 03-12 Aralık Alis Yayıncılık İmza

Barış ÇELİMLİ 03-12 Aralık Kuytu Yayınları İmza

Nurulhuda Ayla KIRIKCILAR 06 Aralık AZ Yayınları İmza

Meryem YILMAZ 06 Aralık AZ Yayınları İmza

Adil KARAGÖZ 09-10 Aralık AZ Yayınları İmza

İmdat AVŞAR 05 Aralık Efsus Yayınları İmza

Harun ÇOLAK 04-05 Aralık KYD İmza

Fatma Gümüş TEKİN 04-05 Aralık KYD İmza

İsrafil BARAN 03-12 Aralık KYD İmza

Ayşe PASLANMAZ 06-10 Aralık KYD İmza

Yücel AYDIN 02-03 Aralık KYD İmza

Halime ADIGÜZEL 06-09 Aralık KYD İmza

İsmail HİLAL 03-04 Aralık KYD İmza

Osman AYTEKİN 04-12 Aralık KYD İmza

Oğuz ÖZDEM 05 Aralık KYD İmza

Fatmanur Haraç 08 Aralık Kitap Otağı İmza

Hüseyin Toy 07 Aralık Hayat yayınları İmza

Tolga Uluaydın 04 Aralık 5 Şubat Yayınları İmza

Seren Demir 08-09 Aralık Cadı Yayınları İmza

Köksal Aydın 06-10 Aralık Pamiray yayınları İmza

Serkan Emir 10-12 Aralık Pamiray Yayınları İmza

Sibel Kılçık 05-06 Aralık Pamiray Yayınları İmza

İlknur ışık 05-08 Aralık Vefa Yayınları İmza

Oğuzhan Karagül 09-11 Aralık Vefa Yayınları İmza

‘Fuarda yer alan yayınevleri’

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