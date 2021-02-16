Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Hazır

Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre ilimizde kar yağışının bu geceden itibaren etkili olması bekleniyor.

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilimizde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi şehir merkezinde yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı.

Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak.

Şehir merkezinde başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak olan ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için çalışacak.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda görev yapacak olan karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek.

Belediye ekiplerinin kar yağışı ile birlikte şehrimizde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için yoğun bir mesai harcayacağını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak her türlü olumsuzluğun önüne geçmek adına teyakkuza geçtik. Karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahada olacağız.” dedi.