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Nevşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı
Nevşehir’de Bugün Öğle Saatlerinde Yeniden Başlayan Kar Yağışı İle Birlikte Nevşehir Belediyesi Ekipleri De Çalişmalarini Hızlandırdı.
Nevşehir 11.02.2020, 16:38 11.02.2020, 21:51
Nevşehir’de bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı.
Kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesini gören vatandaşlarda Nevşehir Belediyesi ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.