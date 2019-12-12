Nevşehir Belediyesi ile BEM-BİR-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Nevşehir Belediyesi İle Özel İdare Çalişanlari Birliği Sendikası (bem-bir-sen) Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (sds) İmzalandi. Memur Sendikaları Konfederasyonu (memur-sen) Genel Başkanı Ali Yalçın Ve Bem-bir-sen Genel Başkanı Levent Uslu’nun Da Katıldığı Törende Konuşan Belediye Başkanı Arı, “eğer Vatandaş Size Teveccüh Göstermiş Ve Size Bir Muhabbet Besliyorsa Onun Karşılığında Sizin Daha Fazla Çalişmaniz Lazım. Göreceksiniz Bizde Daha Fazla Çalişacağiz.“ Dedi.
Nevşehir Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu’nun da katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Arı, “Eğer vatandaş size teveccüh göstermiş ve size bir muhabbet besliyorsa onun karşılığında sizin daha fazla çalışmanız lazım. Göreceksiniz bizde daha fazla çalışacağız.“ dedi.
Nevşehir Belediyesi’nde çalışan Bem-Bir-Sen üyesi206 memur ve sözleşmeli memuru ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) nedeniyle Nevşehir Belediyesi’nde bir tören düzenlendi.
Törende konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, SDS ile Belediye Başkanı Rasim Arı’nın atılan imzalarla memurlara gerekli marifeti gösterdiğini memurlarında bunun karşılığında yaptıkları hizmetlerle Nevşehir Belediyesi’ni hizmet yarışında Türkiye’nin en başarılı illeri arasına sokacağına inandığını kaydetti.
Uslu, “Hayırlı bir işe imza attık. 1 Ocak 2020’de başlayıp 31 Aralık 2020’de bitecek bu sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Sayın başkanımız memur arkadaşlarımızın marifetlerine iltifatını göstermiştir. Artık belediyede çalışan memurlarımız da Nevşehir’imize, devletimize, milletimize daha da ivmeyi artırarak hizmet yarışını sürdüreceklerdir. Nevşehir’i daha ön plana çıkartmak için memurlarımız da gereğini yapmalıdır. Bizler kamu çalışanları olarak devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz. Bu düsturla yola çıktık. Memurlarımızdan hemşehrilerine, milletimize yapacakları hizmetle Nevşehir’i 81 il içerisinde birinci sıraya oturtmalarını canı gönülden istiyorum.” dedi.
“Halımızın teveccühüne karşılık vereceğiz”
“Vites yükselterek çalışacağız”
Göreve geldiği günden bu yana şehre sunulan hizmetlerin henüz bir başlangıç olduğunu ve bu şehir için tüm belediye personelleri ile birlikte yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bu daha bir başlangıç. Heyecanla başladım 6,7 ay koşup sonra geri vitese takmak değil. Allah’ın izni ile 5. vitesten rokete takma zamanı. Eğer vatandaş size teveccüh göstermiş ve size bir muhabbet besliyorsa onun karşılığında sizin daha fazla çalışmanız lazım. Göreceksiniz ki daha fazla çalışacağız. Biz daha fazla çalışıp belediyemizin imkanlarını arttırdığımız andan itibaren de bu imkanları hem şehrimize hem de bu imkanların oluşmasına katkı sağlayan işçilerimize, memurlarımıza sunacağız.”
“Milletimize hizmet borcumuz var”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’da, Belediye Başkanı Arı’ya insana kıymet veren bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Bem-Bir-Sen’in Belediye ve Özel İdare alanlarında örgütlenmiş, emek mücadelesi veren bir sendika olduğunu ve çalışanlarla işveren arasındaki hukuku oluşturmaya yönelik yoğun gayretler göstererek emek verdiğini ifade eden Yalçın, “Sendika olarak SDS çalışmaları ile de bu anlamda tamiratlar yapmaya çalışan bir gayret, emek var ortada. Konfederasyon başkanı olarak SDS imza törenine ilk defa katılıyorum. Benim açımdan bir ilk bu da Nevşehir’de gerçekleşti. İnsanların iş huzurunun olması için iç huzurunun olması lazım. İç huzurunuzun olması kafanızda sorunların fazla olmamasından, kendi ihtiyaçlarınızı, evinizin ihtiyaçlarını, çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret skalasına kavuşmaktır. Saygın bir iş ortamı saygın bir ücretle ancak mümkün olabilir. Bu anlamda kamu görevlilerinin genel toplu sözleşmeye ilişkin kazanımlarını, ücret mücadelesinin yanın da SDS çalışması son derece kıymetli bir çalışma. İç huzuru üretmeye yönelik bu konudaki adım çalışanlarımız tarafından da son derece iyi kavranacaktır. Biz Memur-Sen ailesi olarak bir mefkurenin müdavimleriyiz. O da bizim millete hizmet borcumuz var. Bu millete bizim hizmet borcumuz var işverenin bize ücret borcu var diyoruz. Onun için ücret borcunu temin etmeye yönelikte hem SDS hem toplu sözleşme gibi çeşitli yollarla işverenlerimizle bir araya gelerek bu konuda bir gayret ortaya koyuyoruz. Bugün burada imzaladığımız SDS ben inanıyorum ki Nevşehir’e hizmet borcumuzu ifa etme noktasında ciddi bir moral ve motivasyon kaynağıdır.” diye konuştu.
İmza törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Medeni Sevinç ve Ahmet Selim Kadıoğlu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, Bem-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Ferudun Özdemir ile belediye personelleri katıldı.
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