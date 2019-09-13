Nevşehir Belediyesi Halk Günü’ne İlgi Yoğun

Başkanlık makamında misafir ettiği 7'den 70'e her kesimden vatandaşı sıcak bir şekilde karşılayan Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çözümi için sorumlu birimleri harekete geçirdi. Halk günü toplantılarında birebir yaptığı görüşmelerin ve karşılıklı istişarelerin, sorunların çözümü konusunda daha etkili olduğunu belirten Başkan Arı, “Hemşehrilerimizle gönül bağımızı daha da güçlendirmek ve vatandaşlarımızın istek ve taleplerini bizlere iletebilmeleri için başlattığımız halk günü toplantılarımız büyük ilgi görüyor. Bugün de vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik. Belediyemizin kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber hemşehrilerimizin taleplerini, sorunlarını dinleyeceğiz ve belediyemizin imkanları çerçevesinde çözüm bulmaya çalışacağız.” dedi.