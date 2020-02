Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Madalyaları Topladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Hız ve Lider Bölge Şampiyonası’na 17 sporcu ile katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çeşitli kategorilerde 12 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyonada dereceye giren 11 sporcu Nevşehir’i Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Hız ve Lider Bölge Şampiyonası, 01-02 Şubat tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarına katılan şampiyonaya antrenörler İsmail Öztürk ve Selen Kafalı nezaretinde hazırlanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, burada çeşitli illerden gelen sporcularla kıyasıya bir mücadeleye girişti.

2 gün süren şampiyona sonucunda sporcularımız; Aybala Elif Özcan Hız Disiplini A kategorisinde 1. ve Lider Disiplini kategorisinde 3., Fahri Kafalı Hız Disiplini Küçük A kategorisinde 1., Eşref Hamza Kemikkıran Lider Disiplini Küçük B kategorisinde 2., Mustafa Sacit Sümer Küçük C Lider Disiplini kategorisinde 1., Bahadır Kağan Kart Küçük C Lider Disiplini kategorisinde 2., Mahmut Eymen Ekinci Küçük D Lider Disiplini kategorisinde 3., Sudem Çimentepe Küçük C kategorisinde 2., Zeynep Eker Küçük Küçük D kategorisinde 1., Berra Ercan Küçük E kategorisinde 2. ve Bahar Çimentepe Küçük E kategorisinde 3. olarak madalya kazandı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 11 sporcusu elde ettikleri bu derecelerle 21-22 Mart 2020 tarihinde Samsun’da düzenlenecek olan Lider Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da hafta sonu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi spor tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonayı ziyaret ederek burada mücadele eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti