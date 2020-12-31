Nevşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yeşilay ve Yedam’ı ziyaret etti

Özellikle gençlerimizin madde bağımlılığıyla ilgili bilinçli bir nesil haline gelmesi ve ailelerin gerekli eğitimleri alması konusunda ortak projeler gerçekleştirmek istediklerini belirten Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim Umut Barındırır, Yeşilay Derneğimiz ve Meclisimiz çok güzel projelerle genç kardeşlerimize ulaşacak ve onları bu zararlı maddelerden uzak tutacak kültürel, sportif, sanatsal her türlü etkinliği gerçekleştirmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaktır dedi. Ayrıca madde bağımlılığıyla alakalı bir tiyatro gösterisi için Yeşilay’dan uzman desteği alarak hazırlıklara başladıklarını belirten Barındırır, lise ve üniversitede eğitim gören öğrencilere yönelik tiyatro gösterimizi pandemi süreci biter bitmez sahnelemeye başlayacağız dedi.