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Nevşehir Belediyesi Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyor
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2020-2021 dönemi spor kursları pandemi kuralları çerçevesinde devam ediyor.
Nevşehir 30.09.2020, 14:18
Nevşehir Belediyesi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla geçtiğimiz mart ayında ara verdiği spor kurslarına yeniden başladı.
Pandemi tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda kursiyerlerin alındığı kurslarda çocukların ve gençlerin spor yapmasına ve spor kültürü ile yetişmelerine olanak sağlanıyor.
Burada branşlarında uzman antrenörler eşliğinde küçük yaşlardan itibaren sporla tanışan çocuklar ve gençler yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendirilirken daha sonra Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne kazandırılıyor.