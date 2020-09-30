Nevşehir Belediyesi Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyor

Nevşehir Belediyesi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla geçtiğimiz mart ayında ara verdiği spor kurslarına yeniden başladı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla yayımladığı "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemlerin" titizlikle uygulandığı kurslarda Spor tırmanışı, MMA(karma dövüş sanatları), güreş, wushu, atletizm ve kort tenisi branşlarında eğitimler veriliyor.

Pandemi tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda kursiyerlerin alındığı kurslarda çocukların ve gençlerin spor yapmasına ve spor kültürü ile yetişmelerine olanak sağlanıyor.

Burada branşlarında uzman antrenörler eşliğinde küçük yaşlardan itibaren sporla tanışan çocuklar ve gençler yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendirilirken daha sonra Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne kazandırılıyor.