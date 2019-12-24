Nevşehir Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Nevşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ücretsiz Spor Kursları, kış döneminde de çocuklara ve gençlere spor eğitimi vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla ve sporun tabana yayılması hedefi ile hayata geçirilen Ücretsiz Spor Kursları, her yaş grubundan büyük ilgi görüyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan Ücretsiz Spor Kursları, öğrencilerin spor yapmasına ve spor kültürü ile yetişmelerine olanak sağlıyor. Kış döneminde yaklaşık 250 çocuğa ev sahipliği yapan spor kurslarında, Güreş, Boks, Spor Tırmanışı, Futbol, Wushu ve Atletizm branşlarında eğitim veriliyor.

Burada küçük yaşlarda sporla tanışan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendiriliyor ve böylece ileride profesyonel sporcu olabilmeleri için geleceğe hazırlanıyorlar.

Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan Spor Kursları bünyesinde yetiştirilen çocuklar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalara da katılarak hem Nevşehir’i hem de ülkemizi temsil ediyor.

15 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek olan Spor Kursları bünyesinde Ocak ayından itibaren ise Masa Tenisi, Kort Tenisi, MMA ve Taekwando branşlarında yeni kurslar açılacak.

Kadınlara yönelik olarak düzenlenecek olan sabah egzersiz ve spor programları uygulamaları da yine yeni yılın ilk haftalarında başlayacak.