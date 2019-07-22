Nevşehir Belediyesi, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Nevşehir Belediyesi tarafından müzik aletlerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yönde kabiliyetli kişilerin uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamak amacıyla açtığı kurslarda, gitar, bağlama, keman ve ney ücretsiz veriliyor.
100 öğrencinin faydalandığı yaz kursunda en yoğun ilgiyi bağlama kursu görüyor. Müzik Eğitim Merkezi yetkilileri, müzik derslerinin ve diğer sosyal aktivitelerin öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde, özgüvenlerinin artmasında önemli rol oynadığını belirterek, yetenekli öğrencilerin kurslar sayesinde kendilerini yetiştirme imkanı bulduklarını vurguladı.
Eylül ayına kadar sürecek olan yaz kurslarına katılan öğrenciler ve gençler tatillerini müzikle iç içe geçirmekten büyük keyif aldıklarını sosyal ve sanatsal yönden büyük bir gelişim yaşadıklarını ifade etti.