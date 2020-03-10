Nevşehir Belediyesi Futbol Turnuvası İçin Başvurular Başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19-35 yaş ile 36 yaş ve üzeri halı saha futbol turnuvası düzenlenecek.

Turnuva Şartnamesi’ne göre takımlarını kurup turnuvaya katılmak isteyenler, 10 oyuncudan oluşacak takım listelerini kimlik fotokopisiyle birlikte 23 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Gülbahçe yanında hizmet veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.

MÜSABAKA KURALLARI

1. Galibiyetler 3 puan, beraberlik 1 puandır.

2. Maçlar 2 devre olup devreler 25’er dakikadır.

3. Müsabakalar halı sahada oynanacağı için taç ve ofsayt kuralları uygulanmayacak olup diğer kurallar geçerlidir.

4. Kırmızı kart uygulamasında, kırmızı kart gören oyuncu turnuvadan tamamen ihraç edilecektir.

5. Turnuva boyunca 3 sarı kart gören oyuncu turnuvadan tamamen ihraç edilecektir.

6. Turnuvada 3.lük maçı oynanacaktır.

7. Takımlar 7 asil 3 yedek olmak üzere 10 kişiden oluşur. 1 sporcu sadece 1 takımda oynayabilecektir.

8. Maç boyunca 3 oyuncu değişikliği yapılabilir.

9. Müsabaka esnasında hem rakibin hem de sahanın sağlığı açısından çivili krampon giyilmesi yasaktır.

10. Müsabaka esnasında yedek oyuncuyla değiştirilen oyuncu tekrar oyuna giremez.

11. Kaleciye geri pas yasaktır.

12. Müsabaka esnasında hakem penaltı verdiği zaman bitiş zili çalarsa o penaltı kullanılır. Çünkü o penaltı zamandan bağımsızdır.

13. Müsabaka esnasında özellikle tel kenarlarında aşil tendonuna ve bileğe bilerek veya bilmeyerek yapılan tüm müdahalelerin en hafifi dahi olsa sarı kart ile, sert müdahaleler ise direkt kırmızı kart ile cezalandırılır.

14. Kalecilerin kendi ceza sahası dışında, tek ayağı ceza sahası içinde olsa dahi yapmış olduğu bütün fauller kırmızı kart ile cezalandırılır.

15. Müsabakaya katılan bütün oyuncuların gün ay yıl olarak 18 yaşını doldurmaları zorunludur.

16. Müsabakalar 2 gruptan oluşur birincisi 19-35 yaş grubu arasında oynanacak turnuvalar, ikincisi 36 yaş ve üzeri yaş grubu arasında oynanacak turnuvalardır.

17. Turnuvaya katılacak takım sayısına göre fikstür ve yükselme statüler idarece belirlenecektir.







