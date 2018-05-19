Nevşehir Belediyesi, Euroleage Final Four Heyecanını Dev Ekrana Yansıttı

Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da saat 19.00’ de başlayan Fenerbahçe Doğuş- Zalgiris Kaunas müsabakası, Nevşehir Belediyesi, Diriliş Meydanı’nda kurulan dev ekran ile basketbol hayranlarının izlemesine imkan sağladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, gençlerle birlikte bir süre karşılaşmayı izledi. Karşılaşmanın dev ekrandan izlettirilmesine imkan sağladığı için Belediye Başkanı Seçen’e teşekkür eden gençler, karşılaşma sonrasında Fenerbahçe’nin galip gelmesi arzusu içerisinde olduklarını ifade ettiler.

Fenerbahçe Doğuş’un Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile Final Four’ un ilk karşılaşmasını izlemeye gelen vatandaşlara ayrıca Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından iftariyelik dağıtımı yapıldı.